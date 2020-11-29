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Paris’te güvenlik yasası protestolarında göstericilere polis müdahalesi

Fransa’nın başkenti Paris’te yeni güvenlik yasa tasarısını protesto eden göstericilere, polis müdahale etti.

29 Kasım 2020 Pazar 08:51
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Paris’te güvenlik yasası protestolarında göstericilere polis müdahalesi

Fransa’nın başkenti Paris’te yeni güvenlik yasa tasarısını protesto etmek için toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Göstericiler, basın özgürlüğü talep ederken, polis şiddeti karşıtı da slogan attı. Yüzü maskeli bazı göstericilerin meşale yakmaları, barikat kurmaları ve taş atmaları sonucu polisten biber gazıyla müdahale geldi. Yaşanan arbedelerin ardından göstericiler, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in istifasını istedi. Polisle göstericiler arasındaki arbedeler ise Fransız gazetecilerin kameralarına yansıdı.

YENİ GÜVENLİK YASA TASARISI TEPKİ ÇEKTİ

Protestoların devam ettiği yasa maddesinde, polislerin görev sırasında filme çekilmesini cezalandırmayı öngörüyor. İnsan hakları aktivistleri ve basın mensupları, söz konusu maddenin basın özgürlüğünü kısıtlayabileceğine inanıyor. Bazıları ise bu maddeyle polislerin şiddet uygularken çekilen görüntülerinin yayılmasının engellenmeye çalışıldığını savunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ParisProtestoGösteriPolisFransa
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