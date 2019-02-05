Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103012
ALTIN
219.041
DOLAR
5.1886
STERLİN
6.7653
EURO
5.9223
Esenyurt'ta ev arkadaşlarının kanlı kavgası
Esenyurt'ta ev arkadaşlarının kanlı kavgası
British American Tobacco Türkiye, “En İyi İşveren” seçildi
British American Tobacco Türkiye, “En...
Fazla kırmızı et tüketimi kanser riskini arttırıyor
Fazla kırmızı et tüketimi kanser...
Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Meme kanserlerinin yüzde 90'ı 40 yaş sonrası
Meme kanserlerinin yüzde 90'ı 40...

Paris’te bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi

Paris’te 16. bölgede yer alan Erlanger caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Acil durum ekipleri, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü itfaiyeci olmak üzere 30 kişinin de hafif yaralandığını açıkladı.

Paris’te bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi

Paris’te 16. bölgede yer alan Erlanger caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Acil durum ekipleri, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü itfaiyeci olmak üzere 30 kişinin de hafif yaralandığını açıkladı.

05 Şubat 2019 Salı 10:40
17 Okunma
Paris’te bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi

Yerel medyada yer alan haberlere göre, saat 01.00 sıralarında başlayan yangından etkilenen bazı kişiler, alevlerden kaçmak için yakındaki yapıların çatılarına atlamak zorunda kaldı ve itfaiye tarafından kurtarılmayı bekledi. Acil durum ekipleri çatıdan kurtarılan kişi sayısının 30 olduğunu belirtti.

Ayrıca, yanan binaya bitişik iki binanın önlem olarak tahliye edildiği ve yaklaşık 200 itfaiyecinin de müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Paris savıcı da yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın bir parçası olarak da yangının çıktığı binada yaşayan bir kadının gözaltına alındığını bildirdi.

DHA

Son Güncelleme: 05.02.2019 11:00
Anahtar Kelimeler:
ParisBinaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya’da sel hayatı felç etti
Avustralya’da sel hayatı felç etti
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye geliyor
Avustralya’da sel: 500 ev sular altında
Avustralya’da sel: 500 ev sular altında
Düsseldorf'ta Çin konsolosluğu önünde protesto
Düsseldorf'ta Çin konsolosluğu önünde protesto
Sarı yelekliler 12'nci kez sokaklarda
Sarı yelekliler 12'nci kez sokaklarda
Belçika’da Türk kafesine saldırı
Belçika’da Türk kafesine saldırı
Vaziyeti üzerine oğlu Raif'in yanına defnedilecek
Vaziyeti üzerine oğlu Raif'in yanına defnedilecek
Rusya INF anlaşmasına katılımını durdurdu
Rusya INF anlaşmasına katılımını durdurdu
Rauf Denktaş'ın eşi hayatını kaybetti
Rauf Denktaş'ın eşi hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ