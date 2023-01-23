Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.519,29
ALTIN
1.162,48
DOLAR
18,81
STERLİN
23,38
EURO
20,53
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları...
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti.

23 Ocak 2023 Pazartesi 10:29
Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü

PARİS - Fransız basınındaki habere göre, elinde silahla gezen bir adam olduğu ihbarı üzerine polis, Paris'in 11. bölgesine geldi.

Şüphelinin, elindeki silahı polislere doğrultması üzerine polisler şüpheliye ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti.

Adli kaynaklar, ölen kişinin özellikle polislere karşı bir söz söylemediğini ancak tehditkar olduğunu kaydederek, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğunu belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ParisPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında 10 kişiyi öldüren saldırgan ölü ele geçirildi
ABD'de Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında 10 kişiyi öldüren saldırgan ölü ele geçirildi
Çin'de bir haftada Kovid-19'a bağlı 12 bin 658 ölüm gerçekleşti
Çin'de bir haftada Kovid-19'a bağlı 12 bin 658 ölüm gerçekleşti
ABD'de, Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
ABD'de, Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Güney Afrika bölgesinde artan fil nüfusu, yerel ekosistemi tehdit ediyor
Güney Afrika bölgesinde artan fil nüfusu, yerel ekosistemi tehdit ediyor
Kuş gribi salgını ve enflasyon, ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu
Kuş gribi salgını ve enflasyon, ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu
Anadolu Aslanları New York'ta Buluştu
Anadolu Aslanları New York'ta Buluştu
Burkina Faso'da kaçırılan 62 kadın ve kız çocuğuna ulaşıldı
Burkina Faso'da kaçırılan 62 kadın ve kız çocuğuna ulaşıldı
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi