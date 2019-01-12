Paris'te patlama

Fransa (DHA)

Yerel medyada, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor.

Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, patlamanın yaşandığı bölgeyi gezdi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlama sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Castaner, patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2'si itfaiye görevlisi 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.