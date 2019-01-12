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Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısının neden olduğu düşünülen patlamada, polis yetkilileri, yaralı sayısının 20’den 36’ya yükseldiğini ve 12 kişinin de hastanede yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısının neden olduğu düşünülen patlamada, polis yetkilileri, yaralı sayısının 20’den 36’ya yükseldiğini ve 12 kişinin de hastanede yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:29
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Paris'te patlama

Fransa (DHA)

Yerel medyada, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor.

Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, patlamanın yaşandığı bölgeyi gezdi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlama sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Castaner, patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2'si itfaiye görevlisi 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ParisPatlamaFransaFransa İçişleri Bakanı Christophe Castanerönce Vatan
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