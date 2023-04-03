Paris'te elektrikli skuter kiralama hizmetine referandumda "hayır" çıktı

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, Parisliler, kentte yaklaşık 200 noktada kurulan sandıklarda, yerel saatle 09.00-19.00'da elektrikli skuter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanmaya gitti.

Belediyenin girişimiyle yapılan ve kent sakinlerinin yüzde 8'inin katıldığı referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıktı. Böylelikle "Avrupa'da elektrikli skuter kiralama hizmetinin yasaklandığı ilk şehir" Paris oldu.

1 Eylül'e kadar yasak uygulamaya konulacak

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 100 binden fazla kişinin oy kullandığını belirterek "Bu, yerel demokrasi için büyük bir zaferdir." ifadesini kullandı.

Hidalgo, yasağın 1 Eylül'e kadar yürürlüğe gireceği bilgisini paylaştı.

Şirketler, her ay yaklaşık 400 bin kullanıcının etkileneceğini savundu

Paris'te elektrikli skuter kiralama hizmeti veren Dott, Lime ve Tier Mobility şirketleri, katılımın az olması nedeniyle referandumu eleştirerek temsiliyet oranının kapsayıcı olmadığını açıkladı.

Şirketler, yasaktan her ay yaklaşık 400 bin kullanıcının etkileneceğini savundu.

Caddelere bırakıldığı, yaya geçişlerini engellediği için tepki gösteriliyordu

Fransa'da yılda 2,5 milyon kişi, elektrikli skuter hizmetinden yararlansa da skuterler, caddelere bırakıldığı ve yaya geçişlerini engellediği gerekçesiyle tepki çekiyordu.

Daha çok gençlerin ve turistlerin tercih ettiği elektrikli skuterler kazalara da karışıyordu.

Kentte skuterlerin yanı sıra bisiklet, günlük hayatta en çok tercih edilen iki tekerlekli ulaşım aracı olarak öne çıkıyor.