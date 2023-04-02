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Papa, rahatsızlanması sonrasında "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, hafta içinde geçirdiği solunum yolu enfeksiyonunun ardından Paskalya Yortusu öncesinde kutlanan "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı.

02 Nisan 2023 Pazar 16:40
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Papa, rahatsızlanması sonrasında "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı

Vatikan

Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" Bayramı, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen yaklaşık 60 bin inananın katıldığı büyük ayinle kutlandı.

Ayine, hafta içinde solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle üç gün boyunca hastanede tedavi gören ve dün taburcu edilen Papa Franciscus da katıldı.

Normalde ayini yöneten Papa, bu kez ayinin açılışını ve kapanışını yaparken, ayini ise Kardinal Leandro Sandri yönetti.

Ayinin açılışını yapan ve konuşmasında sesi yorgun gelen Papa, bugünlerde kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, kendisinin de Hz. İsa'nın sevgisine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Papa Franciscus, Ukrayna için barış çağrısını da yineledi.

Katoliklerin ruhani lideri, ayin sonrasında "Papamobile" aracıyla meydanda toplanan inananları selamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PapaAyin
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