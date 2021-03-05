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Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, tarihte ilk kez Irak'a giden Papa oldu. Kalabalık bir koruma ve gazeteci heyetiyle Bağdat'a uçan Papa Francis, dört günlük gezisine başladı. Papa havalimanında Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi tarafından karşılandı.

05 Mart 2021 Cuma 15:36
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Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı

IRAK - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'u taşıyan uçak Irak'ın başkenti Bağdat'a indi. Papa için havalimanında resmi bir karşılama töreni düzenlendi.Papa havalimanında Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi tarafından karşılandı. Papa Franscis, Irak Başbakanı El Kazimi ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Papa, havalimanından  Irak’ın yöresel müzikleri eşliğinde karşılandı.
 

Şİİ LİDER İLE GÖRÜŞME

Papa'nın Irak'ta en merakla beklenen görüşmelerinden biri ise yarın planlanıyor. Papa yarın Irak'ın Necef kentine geçerek Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüşecek. Papa bu görüşmenin ardından İbrahim Peygamber'in doğum yeri olduğuna inanılan Ur Ovası'na giderek, dinler arası bir toplantıya katılacak. Bu toplantıda "İbrahim'in çocukları" adlı bir dua etkinliğine katılacağı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Papa FrancisIrakZiyaret
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