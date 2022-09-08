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Pakistan’da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor

08 Eylül 2022 Perşembe 13:18
Pakistan’da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor

PAKİSTAN - Pakistan'ın üçte birinin sular altında kalmasına neden olan sel felaketi sonrasında ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar’ın taşan suları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer, büyük gölün taşan yerlerine setler çekerken Birleşmiş Milletler daha fazla yağmur yağması halinde setlerin yetersiz kalacağı konusunda uyardı.

Sel felaketinin merkezi Sindh bölgesinin Sulama Bakanı Jam Khan Shoro, Manchar Gölü'ndeki taşmaları durdurmak için Eylül ayının başından itibaren çekilen set çalışmalarından görüntüler paylaştı. Öte yandan yardım kampanyası yürüten Birleşmiş Milletler yetkilileri, Salı günü çekilen setlerin yetersiz kalabileceğini belirterek yaklaşan tehlike konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler’in mülteci ajansı (UNHCR), konuyla ilgili açıklamasında “Durumun kötüleşebileceğinden korkuyoruz, Pakistan Meteoroloji Departmanı’nın son tahminleri önümüzdeki ay için daha fazla yağmur öngörüyor” dedi.

ABD uzay ajansı NASA, Pazartesi günü Manchar Gölü’nün Haziran, Ağustos ve 5 Eylül tarihli uydu görsellerini paylaşarak taşkınların büyüklüğünü ortaya koydu. Pakistan Ulusal Felaket Yönetimi, dün tarihli raporunda 14 Haziran’dan itibaren toplamda 1355 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 722 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Raporda, 1 milyon 712 bin 514 konutun zarar gördüğü ve 750 bin üstünde hayvanın telef olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Manchar GölüPakistan
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