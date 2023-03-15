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Pakistan'da İmran Han taraftarları ile polis arasındaki çatışmalar sürüyor

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın taraftarları ile polis arasında dün başlayan çatışmalar bugün de devam ediyor.

15 Mart 2023 Çarşamba 10:08
Pakistan'da İmran Han taraftarları ile polis arasındaki çatışmalar sürüyor

Ulusal basındaki haberlere göre, yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen eski Başbakan Han'ın polis tarafından gözaltına alınmak istenmesine karşı ülke genelindeki protestolar gece boyunca sürdü.
Lahor’daki çatışmalarda şu ana dek 33 polis yaralandı, çok sayıda gösterici de gözaltına alındı.
Zaman Park bölgesinde ikamet eden Han’ın evinin çevresine polise ek olarak paramiliter birlikler de gönderildi.
"Gerçek mermi kullanıldı" iddiası
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, polisin tazyikli su fışkırtma aracı kullandığını ve evine göz yaşartıcı gaz fırlattığını belirtti.
Han, kendisinin hapse gönderilmek istendiğini ve eski Başbakan Navaz Şerif’in hakkındaki yargı kararlarının temizlenip onun ülkeye getirilmeye çalışıldığını iddia etti.
Güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığını savunan Han, Twitter'dan boş kovan fotoğrafları paylaştı.
Han, hükümetin gerçek niyetinin kendisinin yakalanması ve öldürülmesi olduğunu öne sürdü.
Polisten sert önlemler uyarısı
Pencap Emniyet Müdürü Osman Anvar ise PTI taraftarlarına uyarıda bulunarak, şiddetin devam etmesi halinde sert önlemlere başvuracaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Arif Alvi de Twitter’daki açıklamasında, yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, hükümetin ekonomik durumla ilgilenmesi gerekirken “zayıf öncelikleri” tercih etmesine serzenişte bulundu.
Alvi, İmran Han’ın güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti.
İki davanın duruşmaları görülmüştü
İslamabad Bölge Mahkemesinde 13 Mart'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları yapılmıştı.
İki duruşmaya da katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verilmişti.
Lahor Emniyet Müdürü Bilal Kumyana, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin mahkeme kararı doğrultusunda Han'ı gözaltına almakla görevlendirildiğini belirtmişti.
Han'ın başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı davayla ilgili mahkeme, polise, Han'ı 29 Mart'taki duruşmaya getirmesini emretmişti.
Han, kadın bir yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında verilen tutuklama kararına karşı mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Han'ın tutuklama kararını 16 Mart'a kadar askıya almıştı.
Belucistan eyaletinin Kuetta şehrindeki bir mahkeme de devlet kurumlarına ve memurlarına karşı ifadeleri ve kamu düzenini bozmaya çalıştığı gerekçesiyle Han hakkında 9 Mart'ta tutuklama kararı vermişti. Han'ın itiraz etmesi sonucu söz konusu karar, üst mahkemece 2 haftalığına askıya alınmıştı.
İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü
Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Pakistanİmran HanGösteriçatışma
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