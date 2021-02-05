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Pakistan'da bombalı saldırı: 16 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" yürüyüşüne yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı.

05 Şubat 2021 Cuma 14:15
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Pakistan'da bombalı saldırı: 16 yaralı

PAKİSTAN - Pakistan, bombalı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin Belucistan eyaletine bağlı Sibi bölgesinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe bombalı  saldırı düzelendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sibi polis şefi Wazir Khan Marri, patlama sonucu 2'si çocuk 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Marri, 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi. Patlamanın gerçekleştirildiği bölge güvenlik çemberine alındı. Olay yerine çok sayıda bomba imha ekibi gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PakistanBombalı Saldırı
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