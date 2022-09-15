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Özbekistan’dan Çin liderine ‘Üst Düzey Dostluk Nişanı’ verildi

15 Eylül 2022 Perşembe 13:42
Özbekistan’dan Çin liderine ‘Üst Düzey Dostluk Nişanı’ verildi

ÖZBEKİSTAN - Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi çerçevesinde bugün Özbekistan’a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Üst Düzey Dostluk Nişanı taltif edildi.  

Kazakistan ziyareti sonrası bugün Özbekistan’a gelen Çin lideri Cinping’e, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev tarafından Üst Düzey Dostluk Nişanı taltif edildi. Mirziyoyev nişanın takdim edilmesinden sonra iki ülke arasındaki asırlık dostluğa, kapsamlı stratejik ortaklığa, ekonomik ve kültürel gelişmeye dikkat çeken açıklama yaptı.

İki ülke arasında madenlerin işletilmesi alanında işbirliğini, inşaat alanında işbirliğini, dijital ekonomi alanında yatırım işbirliğini, toplam değeri 15 milyar dolar olan ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğini içeren toplam 15 belge imzalandığı ifade edildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üst Düzey Dostluk NişanıÖzbekistanÇin Lider
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