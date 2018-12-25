ÖSO'nun Fransa'ya YPG/PKK tepkisi sürüyor

AZEZ - Suriye'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Şam Cephesi komutanı Ebu Ahmet Nur, Fransa'nın terör örgütü YPG/PKK'ya destek açıklamasını hayretle karşıladıklarını belirterek, ülkeyi YPG/PKK'lı teröristlerden temizleme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Nur, ABD'nin çekilme kararı almasının ardından Fransa'nın, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya destek açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

ÖSO komutanı Nur, Fransa'nın Suriye meselesindeki tutumunu şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.

"YPG ve PYD'nin safında yer alıp onlara destek olması, hürriyetleri ve barışı savunan bir ülke olan Fransa'yı zayıflatmaktadır." diyen Nur, "Milli Ordu olarak topraklarımızın terörden temizlenmesi, güvenliğin sağlanması ve istikrarın yeninden sağlanarak zorla göç ettirilen halkımızın evlerine dönmesi için verdiğimiz sözümüzü tutacağız." vurgusunda bulundu.

ÖSO çatısı altındaki Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebu Bekir de dün yaptığı açıklamada, Fransa'nın YPG/PKK'ye destek sözüne tepki göstermişti.

Ebu Bekir, "Fırat'ın doğusu, PKK ve DEAŞ'tan kurtarıldığında Macron'un sözlerinin anlamsız olduğunu göreceğiz. Bölgelerimizi PKK ve DEAŞ'tan kurtaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'nın SDG açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin çekilme kararından üzüntü duyduğunu belirterek, "Sahada teröristlere, Paris'te ve diğer yerlerde terör saldırıları düzenleyenlere karşı mücadele edenler, SDG ve Suriye'deki Kürtlerdir. Dolayısıyla herkesi sorumluluğa çağırıyorum ve onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." diye konuşmuştu.

YPG/PKK elebaşları İlham Ahmed ve Riad Dirar, ABD'nin çekilme kararından sonra Macron'dan randevu istemiş ancak danışmanlarıyla görüşebilmişti.

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede en az 5 askeri üste varlık gösteriyor. Fransız özel kuvvetler mensuplarının aralarında olduğu 100'den fazla asker, terör örgütü YPG/PKK ile çalışıyor. Fransız askerleri, Irak'tan sıklıkla giriş çıkış yapıyor.