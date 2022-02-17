Ölü sayısı 94 oldu!

BREZİLYA - Brezilya’nın Petropolis kentinde yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelan ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibariyle 94 olarak açıklandı.



Ülkede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sebebiyle dağ yamacına kurulmuş Petropolis kentindeki heyelanda 94 kişi hayatını kaybederken 439 kişinin evsiz kaldığı ifade edildi. Brezilya Ulusal Sivil Savunma yetkilileri açıklamasında Rio de Janeiro'nun Serrana Bölgesi'nde, özellikle Petrópolis'te tehlikenin devam ettiği konusunda uyardı.



Brezilya hükümeti mağdurlara özel kredi verileceğini açıklarken Moskova’da bulunan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun bölgenin üzerinden uçarak havadan inceleme yapacağı ifade edildi. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nden yapılan hava tahminlerine göre bölgede şiddetli yağışların devam edeceği açıklandı.