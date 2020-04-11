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Ölenlerin sayısı 102 bin 742’ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 102 bin 742’ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 699 bin 856’ya yükselirken; 376 bin 518 kişi de tedavi edildi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 10:09
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Ölenlerin sayısı 102 bin 742’ye yükseldi

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 081’e yükselirken; vaka sayısı da 158 bin 273’e çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 232’YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 232’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 68 bin 192’ye çıktığını bildirdi. 

ABD’DE VAKA SAYISI 502 BİN 876

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 502 bin 876 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 747 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

İspanya’da vaka sayısı 158 bin 273’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 081’e çıktığı bildirildi. İtalya’da vaka sayısı 147 bin 577 olurken, 18 bin 849 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 122 bin 171’e çıkarken; 2 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 124 bin 869 kişide virüs tespit edildiği ve 13 bin 197 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 958’e yükselirken, hasta sayısı 73 bin 758 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSalgınHastalıkCovid19PandemiVakaVefatÇinVuhan
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