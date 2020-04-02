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Nüfusun yarısına bulaşabilir

İsveç’te bulunan Stockholm Üniversitesi Matematiksel İstatistik Profesörü Tom Britton, Nisan ayı içerisinde İsevçlilerin evlerinde kalmamaları halinde nüfusun yarısının koronavirüse (Covid-19) yakalanabileceğini belirtti.

02 Nisan 2020 Perşembe 13:56
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Nüfusun yarısına bulaşabilir

İsveç'in başkenti Stockholm’de bulunan Stockholm Üniversitesi Matematiksel İstatistik Profesörü Tom Britton, koronavirüsün 10 milyon kişiden oluşan İsveç nüfusunun yarısına bulaşabileceğini ifade etti. Britton, koronavirüsün İsveç nüfusu üzerindeki etkilerine ilişkin yaptığı çalışmaları sonucu elde ettiği verilere göre, şu anda İsveç’te 250 bin ila 500 bin kişinin halihazırda enfekte olduğunu açıkladı.

'NİSAN AYININ SONUNA KADAR NÜFUSUN YARISINA BULAŞABİLİR'

Britton, Nisan ayının ülkede koronavirüsün yayılmasına ilişkin en kritik ay olduğunun altını çizerek, "Bu hastalık o kadar bulaşıcı ki, İsveç nüfusunun yarısı Nisan sonundan önce enfekte olabilir. Bundan sonra da virüsün yayılması durmayacak, ancak biraz daha yavaş gidecek. Böylece nüfusun yaklaşık 3’te 2’si Mayıs sonuna kadar enfekte olabilir" ifadelerini kullandı.

'ÖZELLİKLE RİSK GRUBUNDAKİLER EVDE KALMALI'

Tom Britton, özellikle risk grubundaki yaşlıların Nisan ayı içerisinde evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Karolinska Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi’nden Profesör Jan Albert, Tom Britton’un verilerini destekleyerek, "Hiç mantıksız değil" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 02.04.2020 13:58
Anahtar Kelimeler:
Stockholm Üniversitesi Matematiksel İstatistik Profesörü Tom BrittonİsveçKoronavirüs
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