Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1334
ALTIN
467.708
DOLAR
7.7729
STERLİN
10.4390
EURO
9.2285
'Akciğer kanserinde görülen en sık belirti öksürük'
'Akciğer kanserinde görülen en sık...
Trabzonspor’da hasret bitti, kara bulutlar dağıldı
Trabzonspor’da hasret bitti, kara bulutlar...
Uzmanından uyarı! Mutasyona uğrayabilir!
Uzmanından uyarı! Mutasyona uğrayabilir!
Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez
Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez
Modacı Ferruh Karakaşlı Sergisi Next Art Gallery’de Açıldı...
Sergisi Next Art Gallery’de
İş fırsatları için hemen tıkla!

Novavax'tan aşı açıklaması!

ABD ilaç firması Novavax’ın geliştirdiği koronavirüs aşısının, maymunlar arasında virüsün yayılmasını engellediğini açıkladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 11:20
2 Okunma
Novavax'tan aşı açıklaması!

ABD - ABD ilaç firması Novavax da koronavirüs aşısı üretme yarışına katıldı. Novavax, geliştirdiği aşının makak maymunları üzerinde yapılan denemesinin başarılı olduğunu ve aşının test aşamasında maymunlar arasındaki enfeksiyonu 'engellediğini' açıkaldı. Firmanın şimdi de aşının insanlar üzerinde aynı etkiye sahip olup olmadığını araştıracağı belirtildi. Şirket "Heyecan verici olarak" paylaştığı açıklamasında, virüslerin maymunlar ve insanlar üzerindeki denemelerde çalışma biçimleri arasındaki önemli farklılıklar konusunda da uyarıda bulundukları ifade edildi.


MAYMUNLAR ÜZERİNDE BAŞARI 


Fareler üzerindeki yapılan başarılı denemenin ardından Novavax, maymunları virüsle enfekte etmeden önce bir düzine makak maymununa 3 hafta araya farklı güçlerde iki doz aşı verdi. Virüsün, maymunların burunlarında görünmediği ve çoğunda yan etki olmadığı ifade edildi. Novavax Araştırma ve Geliştirme Başkanı Dr. Gregory Glenn, aşının oluşturduğu antikorların 'çok güçlü' olduğunu, 'steril bağışıklık' oluşturduğunu ve virüsün maymunun ciğerlerinden burnuna taşınmasını böylelikle de maymunların Covid-19'u yaymasını engellediğini ifade etti. Novavax aşısının İngiltere'de insanlarda denendiği, şirketin ilk olarak 9 bin kişiyi test etmeye başladığı ve sonraki aşamalarda bunu 15 bin kişiyle genişletmeyi planladığı belirtildi. İlk sonuçların önümüzdeki yılın başlarında veya potansiyel olarak daha erken olmasının beklendiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Ilaç Firması NovavaxNovavaxtan Aşı Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Putin: Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır
Putin: Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır
İsrail, Gazze Şeridi'ni bombaladı
İsrail, Gazze Şeridi'ni bombaladı
Almanya, Ülkücü derneklerini takip kararı aldı
Almanya, Ülkücü derneklerini takip kararı aldı
Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği'ni oligarşiye benzetti
Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği'ni oligarşiye benzetti
Ebola salgını sona erdi!
Ebola salgını sona erdi!
BM’den İdlib’e insani yardım malzemesi
BM’den İdlib’e insani yardım malzemesi
Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto
Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto
Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ'ın mayınlarının temizlenmesine katılacak
Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ'ın mayınlarının temizlenmesine katılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma