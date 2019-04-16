Notre Dame Katedrali'nde yangın!

Fransa (DHA)

Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Fransa’daki tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarihi binayı sararken, 96 metrelik en büyük kule devrildi. Yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.

Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden bütün yolları trafiğe kapadı.

Paris Valiliği, itfaiye ve ambulansların bölgeye rahat giriş çıkış yapabilmesi için Parislileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Her sene 13 milyon turistin ziyaret ettiği katedralin bu hafta sonu kutlanacak paskalya için hazırlandığı belirtildi.

Bu akşam televizyonda halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını iptal ettiği belirtildi.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 400 İTFAİYECİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

İçişleri Bakanlığı, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına 400 itfaiye görevlisinin müdahalede bulunduğunu; yangını kontrol alma çabalarının sürdüğünü duyurdu.

Sivil Havacılık Ajansı, yangına havadan uçakla müdahale edilmesinin doğru olmayacağını zira tüm yapının yıkılmasına neden olabileceğini duyurdu.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, beraberinde Fransa Başbakanı Philippe Edouard ile birlikte Notre - Dame Katedrali'nde yaptığı açıklamada, katedralin temel yapısının zarar görmeden kurtulmuş olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macro, beraberinde Fransa Başbakanı Philippe Edouard ile tekrar alevlerin yüzlerce metre yükseldiği Paris'teki Notre - Dame Katedrali'ne geldi. Burada açıklama yapan Macron, yangına müdahale eden itfaiye erlerine teşekkür etti. Macron, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu belirterek, katedralin temel yapısının zarar görmeden kurtulmuş olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Fransa tarihinin önemli anlarının bu katedralde yapılan törenlerle yazıldığını belirten Macron, katedralin yeniden yapılması için ulusal bir kampanyanın başlatılacağını ve yeniden inşa edileceğini sözlerine ekledi.

NOTRE DAME KATEDRALİ

‘Notre-Dame de Paris’ bilinen adı ile ‘Notre Dame Katedrali’ 4. Paris'te bulunan ve Fransa'nın en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden birisi.

Yapımı Paris piskoposu Maurice de Sully tarafından 1163 tarihinde başlatılmış, 2 asır sürerek ve XIV. yüzyılın ortalarında tamamlanmıştır. Yapımı bittiğinde batının en büyük katedrallerinden biri olmuş olan Notre Dame, uzun bir zaman Paris'in en yüksek binası olmuştur.

1844 yılından 1864’e kadar bir restorasyon süresi geçiren katedral, 2012 yılında 14 milyon ziyaretçi ile Paris'in en çok ziyaret edilen tarihi eseri olma unvanına sahip olmuştur.

1. Napolyon'un taç takıp imparator olduğu Notre Dame Katedrali aynı zamanda General De Gaule, Georges Pompidou ve François Mitterand gibi Fransa tarihine iz bırakan asker, başbakan ve cumhurbaşkanlarının cenaze törenlerinin yapıldığı yer olmuştur.

Bin 500 kişi tribünlerde olmak üzere 9 bin kişi kapasitesi olan Notre Dame Katedralinin uzunluğu 127 metre, genişliği 48 metre, kulelerin yüksekliği 69 metre, çatı üzerindeki kulesi 96 metredir. Katedral kesme taşlardan inşa edilmiş olup, çatısı ahşaptır.