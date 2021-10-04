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Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian’a verildi

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:43
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Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian’a verildi

İSVEÇ - 2021 yılı Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian’a sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşfettikleri için verildi.  

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında açıklanan ödüller için İsveç Akademisi, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Karolinska Enstitüsü’ndeki Nobel Meclisi ve Norveç Nobel Komitesi, oylama yaparak 2021 yılının ilk ödülü olan Psikoloji veya Tıp dalında ödül sahibini belirledi. Buna göre David Julius ile Ardem Patapoutian, ‘sıcaklık ve dokunma reseptörlerini’ keşfettikleri için Nobel Ödülü’nü aldı.  

Psikoloji veya Tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi. Nobel Ödülü kazananlar ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacaklar ve ödül seremonisi Aralık ayında Oslo’da yapılması bekleniyor.  

DHA

Son Güncelleme: 04.10.2021 12:52
Anahtar Kelimeler:
Nobel Psikoloji Veya Tıp ÖdülüDavid JuliusArdem Patapoutian
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