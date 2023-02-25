Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.058,75
ALTIN
1.099,08
DOLAR
18,88
STERLİN
22,56
EURO
19,91
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ...
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nijerya'da halk sandık başında

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, devlet başkanı, senato ve temsilciler meclisi seçimi için oy kullanmaya başladı.

25 Şubat 2023 Cumartesi 14:13
Nijerya'da halk sandık başında

Yerel saatle 08.30'da başlayan oy verme işlemi saat 14.30'a kadar sürecek.
Yaklaşık 93 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinde kurulan 176 binden fazla sandıkta oy kullanılacak.
Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından 24 saat içinde belli olacak.
Ülkede uzun zamandır yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seçimlerde 400 binden fazla güvenlik gücü görev alıyor.
Seçim süreci boyunca ayrıca 146 bin yerli ve yabancı gözlemci görev yapacak.
Nijerya'da mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2 dönemlik görev süresini tamamlaması nedeniyle anayasa gereği tekrar aday olamıyor.
Başkanlık seçimi için 18 aday yarışacak olsa da bunlardan 3'ü öne çıkıyor.
İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi lideri Atiku Abubakar ve İşçi Partisi adayı Peter Obi anketlerde öne çıkan isimler arasında bulunuyor.
Anayasaya göre, devlet başkanı 4 yıl için belirlenirken en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
NijeryaSeçimSandıkOy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakü'de, Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
Bakü'de, Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
Polonya, ilk Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etti
Polonya, ilk Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etti
Almanya Cumhurbaşkanı: Rusya'nın saldırganlık savaşı Avrupa güvenlik düzenini enkaza çevirdi
Almanya Cumhurbaşkanı: Rusya'nın saldırganlık savaşı Avrupa güvenlik düzenini enkaza çevirdi
Filistinliler, İsrail güçlerinin 11 kişiyi öldürdüğü Nablus baskınını protesto etti
Filistinliler, İsrail güçlerinin 11 kişiyi öldürdüğü Nablus baskınını protesto etti
NATO ve AB'den Ukrayna'ya savaşın 1. yılında destek mesajları
NATO ve AB'den Ukrayna'ya savaşın 1. yılında destek mesajları
Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO karargahında bir araya gelecek
Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO karargahında bir araya gelecek
ANIL SURAL'DAN ABD ÜSSÜ
ANIL SURAL'DAN ABD ÜSSÜ
Tel Aviv, Umman'ın hava sahasını İsrailli hava yollarına açtığını duyurdu
Tel Aviv, Umman'ın hava sahasını İsrailli hava yollarına açtığını duyurdu
Mozambik'teki kolera salgınında can kaybı 37'ye yükseldi
Mozambik'teki kolera salgınında can kaybı 37'ye yükseldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi