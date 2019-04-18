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New York’ta katedrale benzinle girmeye çalışan adam gözaltına alındı

ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen olayda, bir adam iki bidon benzin ile St.Partick Katedrali’ne girmeye çalıştı. Katedral güvenliği tarafından durdurulan adam, polis tarafından gözaltına alındı.

New York’ta katedrale benzinle girmeye çalışan adam gözaltına alındı

ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen olayda, bir adam iki bidon benzin ile St.Partick Katedrali’ne girmeye çalıştı. Katedral güvenliği tarafından durdurulan adam, polis tarafından gözaltına alındı.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:23
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New York’ta katedrale benzinle girmeye çalışan adam gözaltına alındı

ABD - Yerel medya, ABD’nin New York şehrinde bulunan ünlü St.Patrick Katedrali’ne, iki bidon benzin, iki şişe çakmak gazı ve bütan çakmak ile girmeye çalışan 37 yaşında bir adamın, katedral güvenliği tarafından durdurulduktan sonra çevredeki polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Yaşanan olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken; polisin yaşanan olayı ve Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından sonra gerçekleşmesini ‘tuhaf bir zamanlama’ olarak değerlendirdiği belirtildi. Şüphelinin ise neden böyle bir şey yapmaya kalkıştığının henüz bilinmezken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
New YorkKatedral
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