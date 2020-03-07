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New York Times: Erdoğan, Avrupa’nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider

New York Times Avrupa Diplomatik Masa Şefi Steven Erlanger tarafından kaleme alınan ve yayımlanan yazıda Avrupa’nın mülteciler politikası eleştirildi. Erlanger, Avrupa’nın mülteciler konusunda 2015 yılından itibaren yeterince zamanı olduğunu ve bu zamanı iyi kullanmadığı için bedel ödeyebileceğini ifade etti.

07 Mart 2020 Cumartesi 10:43
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New York Times: Erdoğan, Avrupa’nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider

Erlanger yazısında Türkiye’nin sınırları açmasının sonucuyla ilgili olarak, “Avrupa'nın 2016'dan beri satın alınan zamanı kullanmadaki başarısızlığını ortaya koydu” ifadelerini kullandı. Göçmen krizi istemeyen Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in “İlk önceliğimiz aynı zamanda Avrupa sınırı da olan Yunanistan’ın sınırlarında düzeni sağlamak” sözlerine yazısında yer veren Steven Erlanger, Avrupa Birliği’nin garip bir ahlaki çatışma içinde olduğunu ileri sürdü. Erlanger, Avrupa’nın insan haklarını, bireylerin saygınlıklarını ve uluslararası hukuk kapsamında sığınma talep etme haklarını korurken diğer yandan Yunanistan’ın şu anda tüm bunları durdurduğunu belirtti. Erlanger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Avrupalıların görmezden gelmeyi seçtikleri problemleri çoğunlukla tek başına üstlenen bir lider olduğunu ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN SURİYELİLER İÇİN 60 MİLYON EURO, ATİNA İÇİN 700 MİLYON EURO

Yazısında Türkiye’nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Erlanger, Türkiye’nin askeri güçlerinin İdlib’de olası toplu katliamı önlediğini belirterek, diğer yandan Libya’da da Birleşmiş Milletler destekli hükümeti savunduğunu ifade etti. Türkiye’nin 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına değinen Steven Erlanger, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Çarşamba günü Suriye’deki halka 60 milyon euro yardım yapılacağını açıklarken diğer Avrupa Birliği yetkililerinin ise Atina’ya mevcut mülteci krizi için 700 milyon Euro yardım yapılacağını açıkladığını yazısında belirtti.

BORRELL VE VON DER LEYEN AÇIKLAMIŞTI

Erlanger’in yazısında değindiği açıklamayı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'deki temaslarının ardından ayrılmadan önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapmıştı. Borrell, görüşmelerde masadaki konulardan bir diğerinin İdlib'deki insani durum olduğunu kaydederek, "Bu konunun çok önemli ortak bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Bu bir şekilde devam ederse özellikle insani anlamda çok dramatik sonuçları olacaktır. Aynı zamanda çok farklı çatışmaları tetikleyecektir. Kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyemiz ile birlikte yaptığımız görüşmelerde sadece insani yardım için 170 milyon euroluk bir katkıda bulunacağımızı ifade ettik. Bu katkının 60 milyon euroluk kısmının gerçekten insani açıdan zor durumlarla karşı karşıya kalan en hassas gruplara yönlendirilecek" diye konuşmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye Yunanistan sınırında düzenlenen ortak basın toplantısında Yunan otoritelerinin zor bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bugün buraya Avrupa dayanışması ve Yunanistan'a destek konusunda çok net bir mesaj vermeye geldik. Önceliğimiz, aynı zamanda Avrupa dış sınırı olan Yunanistan dış sınırında düzenin sağlanmasını sağlamak. İkinci olarak, Yunanistan'a 700 milyon euro mali yardım sağlayabiliriz. Bu hemen erişime mevcut olan 350 milyon euroyu ve daha sonra istek dâhilinde talep edilebilecek ilave 350 milyon euroyu kapsıyor” demişti. Yunanistan'ın talebi dahilinde gerektiğinde tıbbi yardım, sağlık ekipleri, barınak ve battaniye konusunda yardım alabileceği bir sivil koruma program başlattıklarını da sözlerine ekleyen Ursula von der Leyen, "Sınırdaki durum sadece Yunanistan'ın baş etmesi gereken bir sorun değil, bütün olarak Avrupa'nın sorumluluğudur ve bunu, birlik, dayanışma ve kararlılık içinde yöneteceğiz. Avrupa'nın birliğini test etmek isteyenler hayal kırıklığınca uğrayacaktır" şeklinde konuşmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
New York TimesCumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanSteven Erlanger
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