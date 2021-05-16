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New York Başkonsolosluğu sekreter alacak

T.C. New York Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

16 Mayıs 2021 Pazar 10:10
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New York Başkonsolosluğu sekreter alacak

New York Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak.

Sınava gireceklerin, 41 yaşından gün almamış olmasının gerektiği belirtilirken, son başvurunun 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 605 3rd Avenue, 30th Floor, New York, NY 10158 adresine ulaşacak şekilde yapılması veya şahsen başvurulması gerekiyor. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre yazılı eleme sınavı 1 Haziran 2021, Salı günü saat 10:00’da T.C. New York Başkonsolosluğu’nda yapılacak. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
T.C. New York BaşkonsolosluğuSözleşmeli Sekreter
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