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Netanyahu'dan İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesini eleştiren Biden'a tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki tartışmalı yargı düzenlemesini eleştiren ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt olarak, "İsrail'in, dış baskılara göre karar vermeyen egemen bir ülke olduğunu" belirtti.

29 Mart 2023 Çarşamba 13:08
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Netanyahu'dan İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesini eleştiren Biden'a tepki

Kudüs

Netanyahu, Biden'ın, İsrail'de kitlesel protestolara ve grevlere yol açan yargı düzenlemesi konusunda "çok endişeli olduğu ve İsrail'in bu yolda devam edemeyeceği" yönündeki sözlerine itirazda bulundu.

Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan İsrail Başbakanı, "Biden'ı 40 yılı aşkın süredir tanıdığını ve onun İsrail'e olan bağlılığını takdir ettiğini" ifade ederken, ülkesinin "egemen bir ülke olduğunu" hatırlattı.

İsrail ile ABD arasındaki "sarsılmaz" ittifakın, iki ülke arasında "zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıkların daima üstesinden geldiğini" vurgulayan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Benim yönetimim, geniş bir mutabakatla elde etmeye çalıştığımız, üç devlet erki arasındaki uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlı.

İsrail, kararlarını en iyi dostları dahil olmak üzere dış baskılara göre değil halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir."

ABD Başkanı Biden, İsrail'de kitlesel protestolara ve grevlere neden olan tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle endişelerini dile getirmişti.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlan Biden, İsrail'in zor bir süreçten geçtiği ve bunu halletmeleri gerektiği görüşünü paylaşarak, Netanyahu'nun söz konusu yargı düzenlemesinden vazgeçmesini umduğunu söylemişti.

"Bu yolda devam edemezler. Bunu bir nevi netleştirdim." diyen Biden, Netanyahu'nun gerçek bir uzlaşma sağlayacak şekilde hareket etmesini umduğunu kaydetmişti.

Biden, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceğine yönelik bir soruyu ise, "Hayır, yakın zamanda değil." diye yanıtlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NetenyahuBidenİSRAİLYargı Düzenlemesi
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