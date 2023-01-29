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Netanyahu, binlerce İsrailliyi silahlandırmaya hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci hızlandıracağız." dedi.

29 Ocak 2023 Pazar 17:42
Netanyahu, binlerce İsrailliyi silahlandırmaya hazırlanıyor

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında, binlerce İsraillinin silahlandırılmasının kolaylaştırılmasına yönelik bazı adımlar atacaklarını belirtti.

İsrail hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırının ardından hükümetin atacağı adımlar hakkında bilgi verdi.

Dünkü Güvenlik Kabinesi oturumunda, güvenlik güçlerinin takviye edilmesi, saldırganlar ve destekçilerine ağır yaptırımlar getirilmesi kararının onaylandığını aktaran Netanyahu, "Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci hızlandıracağız." dedi.

İsrail'de gönüllü sağlık hizmetleri sağlayıcısı ZAKA'nın 3 bin mobil gönüllüsünün bulunduğunu kaydeden Netanyahu, bunların silahlandırılabileceğine işaret etti.

Netanyahu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "güçlendirilmesi" için yakında yeni kararlar alacaklarını söyledi.

İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de dün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Bölgede yaşanan can kayıplarını Filistinlilere yönelik Yahudi yerleşimci şiddeti izledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı noktalarında, Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin mülklerine ve araçlarına saldırdığı çok sayıda olay yaşandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahuİsrail Başbakanıİsrailli Siviller Silahlanma
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