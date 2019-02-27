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Nepal'de Turizm Bakanı'nın bulunduğu helikopter düştü

Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de içinde olduğu helikopterin Nepal Dağlarında düştüğü belirtildi.

Nepal'de Turizm Bakanı'nın bulunduğu helikopter düştü

Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de içinde olduğu helikopterin Nepal Dağlarında düştüğü belirtildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:29
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Nepal'de Turizm Bakanı'nın bulunduğu helikopter düştü

NEPAL - Yerel medya, 6 kişiyi taşıyan helikopter ile kulenin irtibatının kesildiğini; kötü hava koşulların etkili olduğu Taplejung bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

DHA

Son Güncelleme: 27.02.2019 16:30
Anahtar Kelimeler:
Turizm BakanıNepal
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