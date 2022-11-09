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NATO’nun bir sonraki zirvesi Litvanya’da yapılacak

09 Kasım 2022 Çarşamba 12:16
NATO’nun bir sonraki zirvesi Litvanya’da yapılacak

BELÇİKA - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir sonraki liderler zirvesinin Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacağını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, zirvenin 11-12 Temmuz 2023’te yapılacağını ifade ederek, “NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının bir sonraki toplantısının 11-12 Temmuz 2023'te Vilnius'ta gerçekleşeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, ittifakın Soğuk Savaş’ın ardından en karmaşık ve öngörülemez güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Soğuk Savaş'tan bu yana en karmaşık ve öngörülemeyen güvenlik ortamıyla karşı karşıyayız. Vilnius'taki toplantı, Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanları için caydırıcılığımızı, savunmamızı güçlendirmek ve savunma harcamalarındaki önemli artışları gözden geçirmek; ayrıca Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmek için daha fazla adım üzerinde anlaşmaları için bir fırsat olacak. Artan stratejik rekabet çağında, NATO'da Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağ, bir milyar yurttaşımızın güvenliği için gerekli olmaya devam ediyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergLitvanya
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