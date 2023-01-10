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"NATO üyelik sürecinin Türkiye'nin de onayıyla tamamlanacağına inanıyorum"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinin Türkiye'nin de onayıyla tamamlanacağına inandığını söyledi.

10 Ocak 2023 Salı 15:53
"NATO üyelik sürecinin Türkiye'nin de onayıyla tamamlanacağına inanıyorum"

BRÜKSEL - Stoltenberg, NATO ile AB arasındaki işbirliği konulu ortak deklarasyonun imza töreninden sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç’in Türkiye’nin taleplerinin hepsini karşılayamayacağına yönelik açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Stoltenberg, “İsveç ve Finlandiya’nın katılım protokollerinin tamamlanacağına ve tüm NATO üyelerinin katılım protokollerini meclislerinde onaylayacağına inanıyorum. Bu Türkiye için de geçerli.” dedi.

İki ülkenin NATO katılım sürecinin, ittifakın modern tarihindeki en hızlısı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye ile Madrid’deki NATO Zirvesi'nde imzaladıkları üçlü muhtırayla terörle mücadelede işbirliği ve silah satışı kısıtlamalarının kaldırılmasında anlaştıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Bunlar da yerine getiriliyor. Daha fazla bilgi ve istihbarat paylaşımı yapılan kalıcı bir mekanizma kurdular ve terör tehditlerine karşı daha yakın çalışıyorlar. Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terörden yara almadı. O yüzden NATO müttefikleri ve İsveç ile Finlandiya’nın bu konuda daha fazla çalışmasını memnuniyetle karşılamalıyız.”

Stoltenberg ayrıca İsveç ve Finlandiya’nın henüz NATO üyesi olmamalarına rağmen üyelik başvurusu öncesine göre çok farklı bir noktada olduklarını belirtti.

ABD dahil bazı NATO ülkelerinin Finlandiya ve İsveç’e güvenlik garantileri verdiğini, NATO’nun bölgede varlığını artırdığını hatırlatan Stoltenberg, iki ülkenin yetkililerinin artık birçok seviyede NATO toplantıları ve faaliyetlerine katıldığını kaydetti.

Stoltenberg, "Türkiye ve Macaristan’da meclislerinin onayıyla katılım protokollerinin tamamlanmasının önemini görüyorum. Bunun olacağına inanıyorum." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.01.2023 16:11
Anahtar Kelimeler:
Stoltenbergİsveç Ve FinlandiyaNATO üyeliği
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