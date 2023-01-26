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NATO savunma bakanları 14 Şubat'ta toplanacak

NATO ülkelerinin savunma bakanları, 14-15 Şubat'ta Brüksel'de Ukrayna ağırlıklı gündemle bir araya gelecek.

26 Ocak 2023 Perşembe 14:39
NATO savunma bakanları 14 Şubat'ta toplanacak

BRÜKSEL - NATO karargahındaki toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.

Ukrayna Savunma Temas Grubu da 14 Şubat'ta ayrı bir toplantı yapacak. Toplantı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Ukrayna Savunma Temas Grubunun son toplantısı Almanya'nın Ramstein Hava Üssü'nde 18-20 Ocak'ta 50 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla yapılmış, toplantıda Ukrayna'ya tank verilmesi görüşülmüştü.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATOSavunma Bakanları
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