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NATO: PKK ile mücadele İsveç'in organize suçla mücadelesine de yardımcı olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu terör örgütleriyle İsveç gibi bir ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arasında yakın bir bağ olduğunu biliyoruz." dedi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 16:39
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NATO: PKK ile mücadele İsveç'in organize suçla mücadelesine de yardımcı olacak

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, terör örgütü PKK ile mücadele etmenin İsveç'in "kendi sokaklarında devam eden organize suçla mücadelesine" de yardımcı olacağını belirterek "Bu terör örgütleriyle İsveç gibi bir ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arasında yakın bir bağ olduğunu biliyoruz." dedi.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin İsveç'in NATO üyeliği konusunda İsveç hükümetine telkinde bulunup bulunmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bu ülkenin Haziran 2022’de NATO Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile Üçlü Muhtıra imzalayarak verdiği taahhütleri yerine getirdiğini söyledi.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde de kamuoyuna açık toplantılarda da kendi pozisyonunun İsveç’in üyeliğinin onaylanması yönünde olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Erdoğan ile son görüşmesinde İsveç’in üyeliği konusundaki görüşmeleri yeniden başlatma konusunda da mutabık kaldıklarını hatırlatan Stoltenberg, mevcut istişare mekanizmasının çalışmalarını destekleyeceklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Evet, Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var ve bütün müttefikler bunu gidermeli. Bu endişeler bizim için de önemli. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile işbirliğini artırma konusunda hemfikir olmasını da memnuniyetle karşılıyorum. İsveç terörle mücadelede daha güçlü bir yasa çıkardı. İstihbarat paylaşımı için mekanizmalar mevcut. İsveç silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı. İsveç ve Türkiye terörle mücadelede daha yakın çalışırsa bu Türkiye'nin sadece kendisi tarafından değil, İsveç, Finlandiya, NATO müttefikleri ve AB tarafından da terör örgütü olarak görülen PKK ile mücadelesine yardımcı olur.

Bu terör örgütüyle mücadelede tabii birlikte çalışıyoruz. Bu aynı zamanda İsveç'in kendi sokaklarında devam eden organize suçla mücadelesine yardımcı olacaktır. Çünkü bu terör örgütleriyle İsveç gibi bir ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arasında yakın bir bağ olduğunu biliyoruz. Bu konulara yaklaşırken ortak çıkarlarımız olduğuna yürekten inanıyorum. Bunu (mücadeleyi) sergileyerek İsveç’in de yakın gelecekte tam üye olmasını sağlayabiliriz."

Stoltenberg, İsveç'in NATO üyesi olacağına inandığını, bunun öncelikleri arasında yer aldığını ve İsveç'in üyeliği için çalışmaya devam edeceğini de kaydetti.

Ukrayna'nın barış planına destek

Yarın başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında da bilgi veren Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteğin ele alınacağını, desteğin uzun vadeli şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Bu savaş ne zaman bitecek bilmiyoruz." diyen Stoltenberg, bittiğinde Ukrayna'nın gelecekteki saldırganlıkları caydırabileceği düzenlemeleri ortaya koymaları gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Rusya'nın Avrupa güvenliğini parçalamasına izin veremeyiz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in BM Sözleşmesindeki ilkeleri savunan barış planını memnuniyetle karşılıyorum. Bu plan adil ve sürdürülebilir bir barışa temel sağlıyor. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa hazırlandığına dair bir işaret yok. Putin daha fazla savaşa hazırlanıyor." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteği devam ettirme konusunda birlik içinde olduğunu bildirdi.

AA

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