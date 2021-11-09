Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,615.64
ALTIN
571.14
DOLAR
9.73
STERLİN
13.18
EURO
11.28
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim...
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den ‘Belarus’ açıklaması

09 Kasım 2021 Salı 14:14
6 Okunma
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den ‘Belarus’ açıklaması

BELÇİKA - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizine ilişkin yaptığı açıklamada, “Belarus'un sığınmacıları bir taktik olarak kullanması kabul edilemez” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Polonya sınırındaki durum hakkında konuştum. Belarus'un sığınmacıları taktik olarak kullanması kabul edilemez. NATO, Polonya ve bölgedeki tüm Müttefiklerimizle dayanışma içindedir” dedi.

POLONYA-BELARUS SINIRINDAKİ SIĞINMACI KRİZİ

Belarus’tan Polonya’ya doğru yürüyüşe geçen ve sayısı binleri bulan sığınmacılar, Polonya Sınır Muhafızlarını harekete geçirdi. Polonya Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada 3 gün içinde sığınmacıların 1032 kez yasadışı olarak Polonya topraklarına girmeye çalıştığı ifade edildi. Öte yandan, 25 sığınmacının ve sığınmacılara yardım ettiği ifade edilen 12 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gerginlik nedeniyle Bruzgi Sınırı’nın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Polonya tarafı, yasadışı sığınmacı grupları tarafından Polonya-Belarus sınırını geçmeye yönelik girişimlere Belarus tarafının tepki göstermemesi nedeniyle bu tür eylemlerde bulunmak zorunda kalmıştır” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri StoltenbergBelarus Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir milyar insan, 2 santigratlık sıcaklık artışından etkilenebilir
Bir milyar insan, 2 santigratlık sıcaklık artışından etkilenebilir
Pandemi döneminde 25 bin tondan fazla plastik, okyanuslara atıldı
Pandemi döneminde 25 bin tondan fazla plastik, okyanuslara atıldı
Crew-2 astronotları, 199 günlük görevden sonra Dünya’ya geri döndü
Crew-2 astronotları, 199 günlük görevden sonra Dünya’ya geri döndü
ABD’nin seyahat yasağını kaldırmasıyla İngiltere’den aynı anda iki uçak kalktı
ABD’nin seyahat yasağını kaldırmasıyla İngiltere’den aynı anda iki uçak kalktı
Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi
Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Bir kez daha merkez üssündeyiz
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Bir kez daha merkez üssündeyiz
HPV aşısı rahim ağzı kanserini yaklaşık yüzde 90 oranında azaltıyor
HPV aşısı rahim ağzı kanserini yaklaşık yüzde 90 oranında azaltıyor
Dev Magellan Teleskopu, dünya dışı varlıkları araştıracak
Dev Magellan Teleskopu, dünya dışı varlıkları araştıracak
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Covid-19’a yakalandı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Covid-19’a yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma