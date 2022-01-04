Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,941.34
ALTIN
777.46
DOLAR
13.38
STERLİN
18.10
EURO
15.10
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel alacak
Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel...
Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak
Sulusaray Belediyesi zabıta ve...
İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

NATO Dışişleri Bakanları, 7 Ocak’ta Ukrayna Krizi’ni görüşmek üzere toplanıyor

04 Ocak 2022 Salı 14:44
7 Okunma
NATO Dışişleri Bakanları, 7 Ocak’ta Ukrayna Krizi’ni görüşmek üzere toplanıyor

BELÇİKA - NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Dışişleri Bakanları düzeyinde 'olağanüstü sanal bir toplantı' yapacağı duyuruldu. Toplantı konusunun Rusya'nın, Ukrayna ve çevresine askeri yığınak yapması ve daha geniş Avrupa güvenlik sorunları olduğu ifade edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 7 Ocak Cuma günü yapılacak sanal toplantıyla ilgili bugün Belçika yerel saatiyle 16.00 civarında açıklama yapacağı belirtildi. Ukrayna Krizi’nin görüşüleceği toplantıya Genel Sekreter Stoltenberg’in başkanlık edeceği ifade edilirken toplantı sonrasında Stoltenberg’in basın açıklaması yapacağı belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 04.01.2022 15:07
Anahtar Kelimeler:
NATO Dışişleri Bakanları7 OcakUkrayna Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’da 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi
Fransa’da 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi
Saraybosna, doğal güzellikleri ve yenilenen kayak pistleri ile kış turizmine hazır
Saraybosna, doğal güzellikleri ve yenilenen kayak pistleri ile kış turizmine hazır
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’i görüşmek üzere Yunanistan’a geliyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’i görüşmek üzere Yunanistan’a geliyor
Almanya’nın 2022’de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik
Almanya’nın 2022’de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik
Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı
Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı
ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19’a yakalandı
ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19’a yakalandı
Fransa’da günlük Kovid-19 vakaları art arda dört gün 200 binin üstünde
Fransa’da günlük Kovid-19 vakaları art arda dört gün 200 binin üstünde
2021 Ne Ara Geçti Ne Zaman Bitti?
2021 Ne Ara Geçti Ne Zaman Bitti?
Bakan Akar, Mamuşa’da resmi temaslarda bulundu
Bakan Akar, Mamuşa’da resmi temaslarda bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma