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NATO'da "kriz yönetimi tatbikatı" yapılıyor

NATO'da istişare ve karar alma süreçlerinin sınanması amacıyla "kriz yönetimi tatbikatı" düzenleniyor.

09 Mart 2023 Perşembe 13:57
NATO'da "kriz yönetimi tatbikatı" yapılıyor
Brüksel

"NATO Kriz Yönetimi Tatbikatı 2023", ittifak bünyesinde stratejik siyasi ve askeri seviyede istişare ve karar alma süreçlerinin test edilmesi amacıyla 15 Mart'a kadar devam edecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, 1992'den bu yana 23'üncü kez icra edilen tatbikata, müttefik ülkelerin yanı sıra İsveç ve Finlandiya da katılıyor. Tatbikatta, NATO karargahındaki, stratejik komutanlıklardaki ve başkentlerdeki sivil ve askeri personel yer alacak.

Herhangi bir askeri sevkiyatın yapılmayacağı tatbikat, hibrit bir ortamda hazırlanan karmaşık askeri ve sivil senaryoya verilecek kapsamlı karşılıkların uygulamasını içerecek.

Finlandiya ve İsveç, daha önce de tatbikatta yer almıştı. Ancak bu yıl, iki ülkenin ilk kez yeni statüleri olan "ittifaka katılmaya davet edilen ülkeler" olarak katılacağı bildirildi.

Tatbikat sırasında, bazı AB kurumlarıyla personel değişimi yapılacağı da kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 09.03.2023 14:14
Anahtar Kelimeler:
Kriz Yönetimi TatbikatıNATO
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