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NASA tarih verdi: Artemis uzay aracı 3 Eylül’de kalkış yapacak

31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00
NASA tarih verdi: Artemis uzay aracı 3 Eylül’de kalkış yapacak

ABD - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Artemis I uzay aracının Ay görevi için kalkış yapacağı tarihi 3 Eylül olarak açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamada kalkışın yerel saatle 14.17’de (TSİ 21.17) yapılacağı ifade edilerek, “Görev yöneticileri, verileri incelemek ve 29 Ağustos'ta uçuş testi için yapılan bir fırlatma girişimi sırasında ortaya çıkan sorunları ele almak için ileriye dönük bir plan geliştirmek üzere bugün bir araya geldi” denildi. Açıklamada, RS-25 motorunun sıcaklığının normal değerlerin üstünde olduğu, bu nedenle 29 Ağustos’taki kalkışın ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

GÖREVİN ADI ‘AY TANRIÇASI’

Göreve adını veren Artemis, Yunan mitolojisinde Apollon’un ikiz kardeşi ve Ay tanrıçası olarak biliniyor. NASA astronotu Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Apollo programı kapsamında ‘Apollo 11’ adlı uçuşla aya ilk ayak basan insanlar oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Artemis Uzay AracıNASA
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