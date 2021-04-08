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Myanmar'ın Londra Büyükelçisi elçilik binasına alınmadı

Askeri darbeyle siyasi krizin yaşandığı Myanmar'ın, Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellendi.

08 Nisan 2021 Perşembe 09:32
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Myanmar'ın Londra Büyükelçisi elçilik binasına alınmadı

Myanmar'da 1 Şubat darbesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor. Ülkedeki darbe girişimini eleştirdiğini ifade eden Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in, askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellendi. Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Minn, askeri ataşenin personelden elçilik binasını terk etmesini istediğini ifade etti. Askeri ataşenin kendisine artık ülkeyi temsil etmediğini söylediğini ifade eden, Minn yaşadığı olayı "Londra'nın ortasında küçük bir darbe" olarak da nitelendirdi. 

ÜLKEDEKİ PROTESTOLARDA CAN KAYBI 581'E ÇIKTI

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı başlatılan protestolar sürüyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 581'e çıktı. Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.Myanmar ordusu ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LondraBüyükelçiMyanmar
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