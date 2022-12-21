Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.455,36
ALTIN
1.088,32
DOLAR
18,67
STERLİN
22,66
EURO
19,83
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 10...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak
YÖK 15 Uzman Yardımcısı...
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Musk: İşi alacak birini bulunca istifa edeceğim

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:17
Musk: İşi alacak birini bulunca istifa edeceğim

ABD - Elon Musk geçen gün başlattığı ‘Görevi bırakmalı mıyım?’ anketinin sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada CEO’luktan istifa edeceğini duyurdu.

Twitter’ın sahibi Elon Musk yaptığı paylaşımda istifa edeceğini belirterek, “İşi alacak kadar saf birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Bundan sonra sadece yazılım ve sunucu ekiplerini çalıştıracağım” açıklamasında bulundu.
 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 57’Sİ ‘GÖREVİNİ BIRAK’ DEDİ

Musk’ın, Twitter’daki görevini bırakıp bırakmama konusunda başlattığı ankete katılan 17 milyon 502 bin kişinin yüzde 57’si Musk’ın görevini bırakması yönünde ‘evet’ dedi. Musk yaptığı paylaşımda "Twitter’ın yöneticiliğinden çekilmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım” ifadelerini kullanarak bir anket başlatmıştı. 17 milyon 502 bin 391 kişinin katıldığı anket, katılımcıların yüzde 42,5’inin ‘hayır’ cevabını seçmesi ve yüzde 57,5’inin de ‘evet’ demesiyle sonuçlanmıştı. Musk, anketi başlattığı paylaşımından sonraki paylaşımlarında, “Ne dilediğine dikkat et çünkü onu elde edebilirsin” ve “Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir” ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Musk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski, ABD’ye gidiyor
Zelenski, ABD’ye gidiyor
İngiltere Meteoroloji Ofisi: Gelecek yıl Dünya’nın en sıcak yılı olabilir
İngiltere Meteoroloji Ofisi: Gelecek yıl Dünya’nın en sıcak yılı olabilir
Kral Charles’ın resminin bulunduğu yeni banknotlar tanıtıldı
Kral Charles’ın resminin bulunduğu yeni banknotlar tanıtıldı
Çin ve Rusya donanmalarından ortak tatbikat
Çin ve Rusya donanmalarından ortak tatbikat
İngiltere Başbakanı Sunak, Baltık ülkelerinin yetkilileriyle görüşecek
İngiltere Başbakanı Sunak, Baltık ülkelerinin yetkilileriyle görüşecek
Ukrayna’dan eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’ın ‘müzakere’ makalesine tepki
Ukrayna’dan eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’ın ‘müzakere’ makalesine tepki
Tayland savaş gemisi battı: 31 denizci kayıp
Tayland savaş gemisi battı: 31 denizci kayıp
Zelesnki: Rus füzelerini yüzde yüz önlemek mümkün
Zelesnki: Rus füzelerini yüzde yüz önlemek mümkün
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول