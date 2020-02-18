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Murat Gezici: Halk, Türkiye ile iyi ilişkiler kuran Cumhurbaşkanı istiyor

KUZEY Kıbrıs'ta yaplan bir ankette Kıbrıslı Türklerin 'Türkiye ile iyi ilişkiler geçinen bir Cumhurbaşkanı' istediği ortaya çıktı.

18 Şubat 2020 Salı 10:49
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Murat Gezici: Halk, Türkiye ile iyi ilişkiler kuran Cumhurbaşkanı istiyor

Ada'da yapılan son ankete göre Kıbrıs Türk halkının yüzde 61'inin ‘Türkiye ile iyi ilişkiler kuran bir Cumhurbaşkanı istediği’ belirlendi. Ankete katılanların yüzde 73,9'u da Türkiye'ye yönelik söylemleri doğru bulmadığını ifade etti.

Araştırmada, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye'nin Ada üzerinde garantisine de yüksek destek verdiği belirlendi. Anketi diğerlendiren Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici, Kıbrıs Türk halkının Rumlarla bir çözüm olacağı umudunu kaybettiğini söyledi.

2015 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan Gezici, "O dönemden farklı bir durum var ortada. O dönem 'çözüm', 'barış' sözleriyle göreve gelen Mustafa Akıncı bir sonuç elde edemedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerilime işaret eden Gezici, "Halk, gergin bir siyaset izleyen Cumhurbaşkanı istemiyor. Türkiye ile iyi ilişkileri olan, iyi ilişki kuran bir Cumhurbaşkanı istiyor. Cumhurbaşkanı'nın ekonomiden de anlamasını, hükümetlerle arasının iyi olmasını da istiyor" dedi.

"HALK, KKTC TANINSIN DİYOR"

Kıbrıs Türk Halkı'nın, tanınan bir devlet istediğini anlatan Gezici, "Halk, Rumlara güvenmiyor. Böyle süreçte de dünyada tanınan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmasını istiyor" dedi.

Türkiye'nin Ada üzerindeki garantörlüğü konusunda da açıklamalar yapan Murat Gezici, "Halkın büyük bir kesimi 'garantörlükten taviz verilmesin' diyor. Geçen süreçte Rumlarla bir anlaşma olacağına inanmıyor. Böyle bir dönemde de gerginlik istemiyor" diye konuştu.

VATANDAŞLAR NE DİYOR?

Vatandaşlar da, Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu belirterek, "Türkiye ile iyi geçinen bir Cumhurbaşkanı'nın olmasının iki tarafa da yararlı olacağını" ifade etti. Bazı vatandaşlar da, Türkiye ile karşılıklı saygı içerisinde bir siyaset izlenmesi gerektiği düşüncesinde.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCMurat GeziciAnketSeçim
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