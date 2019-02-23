Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307
Motive olmamanız imkansız
Motive olmamanız imkansız
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış...
Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı
Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı
Kadıköy'de bir garip olay…
Kadıköy'de bir garip olay…
Fatih'te özel halk otobüsü bariyerlere çarptı
Fatih'te özel halk otobüsü bariyerlere...

Moskova’da 700’den fazla bomba ihbarı!

Moskova’da 24 saatte 700’den fazla bankaya bomba ihbarı yapıldı

Moskova’da 700’den fazla bomba ihbarı!

Moskova’da 24 saatte 700’den fazla bankaya bomba ihbarı yapıldı

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:20
0 Okunma
Moskova’da 700’den fazla bomba ihbarı!

RUSYA (DHA)

Moskova’da 24 saat içinde 700’den fazla banka şubesine bomba ihbarında bulunulduğu; yapılan kontrollerde ihbarların boş çıktığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, son 24 saat içinde başkent Moskova’daki 707 banka şubesine bomba ihbarları yapıldı. Ajans, güvenlik dayandırdığı haberinde, 14 okul, 2 enstitüye de bomba ihbarında bulunulduğunu duyurdu. İhbarları kontol eden 1000 polisin, ihbar alanlarındaki 4 bin 435 kişiyi tahliye ettiği; kontrollerde her hangi bir patlayıcı ya da tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı belirtildi. Polis ihbarcıları araştırıyor.

Geçtiğimiz ay da yine Moskova’da okullar, alışveriş merkezleri, bankalar, eğitim kurumları ve sinema salonlarına yönelik çok sayıda bomba ihbarında bulunulmuş; ihbarların boş olduğu ortaya çıkmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MoskovaBomba Ihbarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem
Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem
‘Uzay Gücü', kongrenin onayını bekliyor
‘Uzay Gücü', kongrenin onayını bekliyor
Beyaz Saray: 200 kişilik bir ekip, bir süre daha Suriye'de kalacak
Beyaz Saray: 200 kişilik bir ekip, bir süre daha Suriye'de kalacak
İngiltere son yılların en sıcak ‘Şubat’ını yaşayabilir
İngiltere son yılların en sıcak ‘Şubat’ını yaşayabilir
Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü
Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü
Ukrayna: Rusya'nın darbe planını ortaya çıkardık 
Ukrayna: Rusya'nın darbe planını ortaya çıkardık 
Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir
Kıbrıs'ta gerilim herkese kaybettirir
Rusya'da askerlere 'sosyal medya' yasağı
Rusya'da askerlere 'sosyal medya' yasağı
Kimlikle seyahat ile Moldovalı turist sayısı 200 bini geçecek
Kimlikle seyahat ile Moldovalı turist sayısı 200 bini geçecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ