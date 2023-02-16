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Moğolistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardımlarını sürdürüyor

Moğolistan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım göndermeye devam ediyor.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:15
Moğolistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardımlarını sürdürüyor

Ankara

Depremden en çok etkilenen illerden Hatay'a giden Moğolistan Savunma Ataşesi Tümgeneral Badambazar Jambaa, yardım çalışmaları hakkında, AA'ya açıklama yaptı.

Jambaa, depremin ardından, Moğolistan hükümetinin Türk halkını desteklemek amacıyla arama kurtarma uzmanlarını, askeri sahra hastanesi ekibini, ayrıca insani yardım malzemeleri gönderdiğini belirtti.

Moğolistan'dan toplam 35 kişilik bir ekibin gönderildiğini ifade eden Jambaa, bu ekipten 10 kişinin doktor olduğunu ve kurulan askeri sahra hastanesinde görev aldığını aktardı.

Badambazar Jambaa, arama kurtarma ekibinin, enkazdan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardığını ve bu çalışmalara 2 köpeğin de katıldığını söyledi.

İnsani yardım kapsamında, Türkiye'ye 5 ton konserve et, bin yün battaniye, 20 Moğol geleneksel çadırı gönderildiğini dile getiren Jambaa, çok sayıda otağın ilerleyen günlerde deprem bölgelerine ulaştırılacağını kaydetti.

Jambaa, Türk halkına yardım etmek amacıyla Moğolistan'da sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların, yardım kampanyası başlattığını ve kampanyanın halen devam ettiğini aktararak, Türkiye'deki Moğol vatandaşların da yardım çalışmalarına destek verdiğini vurguladı.

"Türk halkının zorluklar karşısında beraberlik içinde çalıştığını görmek beni çok gururlandırdı"

"Gaziantep ve Antakya'da Türk halkının ciddi zorluklar karşısında nasıl birlik ve beraberlik içinde çalıştığını görmek beni çok gururlandırdı" ifadesini kullanan Jambaa, "Orada bulunduğum zaman, ailelerin, çocuklarının enkaz altında olduğunu bilerek, bir umutla beklemesi, benim için üzücü bir durumdu." dedi.

Deprem bölgesinde herkesin aile gibi olduğuna işaret eden Jambaa, herkesin birbirine destek olduğunu dile getirdi. Jambaa, "İnanıyorum ki Türkiye halkı tek yürek olarak bu doğal afetin sonuçlarını kısa sürede atlatabilir ve birlikte daha parlak bir gelecek inşa edebilir." diye konuştu.

Jambaa, "Moğolistan arama kurtarma ekibinin, bu yurt dışındaki ikinci görevi, ilk olarak Japonya'daki tsunami felaketinde görev almıştı." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MoğolistanKahramanmaraşYardım
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