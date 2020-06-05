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Mısır’da darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye ‘koronavirüs’ tepkisi

Mısır'da halk koronavirüs (Covid-19) ile mücadele konusunda gerekli önlem almadığı ve başkent Kahire'de yeni inşaa edilen alt yapıya çalışmalarına harcanan para nedeniyle Mısır'ın darbeci Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi’ye tepki gösterdi.

05 Haziran 2020 Cuma 12:09
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Mısır’da darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye ‘koronavirüs’ tepkisi

MISIR - Mısır’da halk, sosyal medyadan Mısır'ın darbeci Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi’yi, koronavirüsle (Covid-19) mücadele ve sağlık sistemi yerine Mısır'ın gelecekteki başkenti olması planlanan şehre para aktarmasını eleştirdi. Sosyal medyadan eleştirilerde bulunan halk, Sisi’nin hastanelerde yetersiz ekipmana sahip sağlık çalışanlarına ve sağlık sistemine önem vermediği ancak söz konusu ‘yeni başkentin’ inşası için para harcadığını belirtti.


‘HASTANELER AYNI MİLYARLARI ALAMIYOR’


Sosyal medya kullanıcıları darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’nin sağlık sistemi için yeterince para kaynağı sağlamadığını ifade ederek, “Sisi yeni başkentin inşasına devam etme talimatını verdi ve bunun için on milyarlar harcıyor. Bir yandan da koronavirüs Mısırlıları öldürüyor çünkü hastaneler aynı milyarları alamıyor” dedi. Başka bir kişi ise “Hastaneler koronavirüs için önemli, ancak yeni başkentte en büyük anıtı yapmak daha önemli” ifadelerini kullandı.


" YENİ BAŞKENT ALT YAPI" ÇALIŞMALARINA  1 MİLAR DOLAR 


2015 yılından beri inşası devam edem yeni başkent, şu anki başkent Kahire’nin 49 kilometre doğusunda bulunuyor. Yeni başkentin, Kahire'deki aşırı kalabalıklaşmayı hafifletmek için ülkenin finans ve idari merkezi haline gelmesi planlanıyor. Yeni başkentin, hükümetin bakanlıklarının yanı sıra, elçiliklere, havalimanına, yüzlerce medikal ve eğitim tesislerine sahip olması bekleniyor. Öte yandan Mısır medyasında geçtiğimiz ay çıkan haberlere göre, başkentin alt yapı ve geliştirme çalışmalarının maliyetinin 1 milyar doları geçtiği hatırlatılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MısırSisiKoronavirüs
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