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Mısır ile anlaşma bizim argümanlarımızı zayıflattı

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan anlaşmaya eleştirilerde bulundu. Çipras, "Bu anlaşma bizim argümanlarımızı zayıflattı. Bu anlaşmayla Türkiye’ye istediği şeyi verdik" diye konuştu.

14 Ağustos 2020 Cuma 15:18
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Mısır ile anlaşma bizim argümanlarımızı zayıflattı

YUNANİSTAN - Yunanistan’ın Doğu Akdeniz konusunda Mısır ile yaptığı anlaşmaya, muhalefetten tepki yağıyor. Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, iktidardaki Kiriakos Miçotakis hükümetine eleştirilerde bulunarak, Mısır ile yapılan anlaşmanın bir şey kazandırmadığını ifade etti. Çipras konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma bizim argümanlarımızı zayıflattı. Bu anlaşmayla Türkiye’ye istediği şeyi verdik” ifadelerini kullandı. 


YUNANİSTAN ESKİ DIŞİLERİ BAKANI DA TEPKİ VERMİŞTİ


Öte yandan, Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunanistan ile Mısır arasında varılan anlaşmanın taban çizgisi olmayan, "kaba" ve "net koordinatları" olmadan yazıldığını söyledi. Nikos Kotzias, anlaşmanın ilk taslak metni ile imzalanan son taslak metninin aynı olmadığını dikkat çekerek, “Mısır'a büyük tavizler verildi. Anlaşmanın uluslararası bir geçerliliği-meşruluğu yok" diyerek tepki gösterdi. Kotzias açıklamaları Mısır-Yunanistan anlaşmasına ilişkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Bu anlaşma, Türkler tarafından kullanılacak. Neyi imzalayacağını bilmeden Kahire'ye gittiğini Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kendisinden öğrendim. Sanırım ne imzaladığını anlamadı. Soru farklı, Başbakan Miçotakis, Dendias'ın ne yapacağını biliyor muydu? Öyleyse, neden ona söylemedi? Değilse, o zaman tüm hükümet anlaşmadan haberi yok muydu?"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Eski Başbakanı Aleksis ÇiprasYunanistan Ile Mısır
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