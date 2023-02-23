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Mısır gıda güvenliği için Rusya'dan 240 bin ton buğday satın aldı

Mısır makamları gıda güvenliğini sağlamak için Rusya'dan 240 bin ton buğday satın alındığını duyurdu.

23 Şubat 2023 Perşembe 13:32
Mısır gıda güvenliği için Rusya'dan 240 bin ton buğday satın aldı

Kahire

Mısır Tedarik Malları Genel Kurulunun yazılı açıklamasında, 240 bin tonluk buğday sevkiyatının ramazan ayına denk gelen 1-15 Nisan'da yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Kurul, Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleşecek ithalat için ton başına 317,5 dolardan anlaşıldığını belirtti.

Ücretin buğday Mısır limanlarına ulaşıp incelendikten sonra ödeneceği kaydedildi.

Mısır buğdayın yüzde 80'ini ithal ediyor

Yıllık buğday ihtiyacının yüzde 80’ini ithal eden Mısır, dünya genelinde en çok buğday ithal eden ülke konumunda bulunuyor.

Tarım Bakanlığı verilerine göre geçen yıl 13,3 milyon ton buğday ithal eden Mısır'ın en büyük tedarikçisi 8,96 milyon ton ile Rusya oldu.

Buğday fiyatları ve dolar kurunun yükselmesi, ülkenin 2022-2023 bütçesinde 3 milyar dolar ek bütçe tahsis edilmesi sonucunu doğurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarikte yaşanan sıkıntılar sonrası Mısır’da 3 Mart 2022'de buğday fiyatlarına ton bazlı olarak 1000 cüneyh (yaklaşık 53 dolar) zam gelmişti.

AA

Son Güncelleme: 23.02.2023 13:37
Anahtar Kelimeler:
Mısır Gıda GüvenliğiRusyaBuğday
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