Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri, Varna'da

BULGARİSTAN - Milli Savunma Üniversitesi'nin Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'ndan 506 birinci sınıf öğrencisi, 'Açık Deniz Eğitimleri' programı kapsamında Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük komutasındaki TCG Osmangazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa gemileriyle Varna limanına geldi.



Eğitim gezisinde öğrencilerin, gemi ve deniz şartlarına alışkanlık kazanmalarını sağlamak, mesleki bilgilerini sahada pekiştirmeleri, yurtiçi ve yurt dışı liman ziyaretleri ile görgülerini arttırmaları ve temsil yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Öğrenciler 10 Mayıs'a kadar Varna'da kalacak. Öğrenciler, 25 Mayıs'a kadar da Romanya'nın Köstence, Samsun ve Çanakkale limanlarını da ziyaret edecek.