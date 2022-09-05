Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.319,75
ALTIN
1.004,78
DOLAR
18,23
STERLİN
21,00
EURO
18,11
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ. - Harita Mühendisi) alacak
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ....
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik...
Kamu İhale Kurumu 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 10...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya’da

05 Eylül 2022 Pazartesi 13:28
Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya’da

POLONYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılacak Türk firmaların stantlarını ziyaret etti.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya’da, MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın yer aldığı Kielce kentine geçti. Türkiye’nin ‘lider ülke’ olarak katıldığı MSPO'da yer alan Türk firmaların stantlarını gezen Akar, yetkililerden bilgi aldı.  Bu yıl 30’uncu kez düzenlenecek MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı resmi olarak 6 Eylül’de kapılarını açacak. Dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılacağı fuar 9 Eylül’e kadar açık kalacak.

MSPO'ya 2013 yılında lider ülke olarak katılan Türkiye, bu yıl ikinci kez MSPO'da aynı sıfatla yer alacak. 30’a yakın Türk firmasının yer aldığı MSPO 2022 fuarında Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayi işbirliği potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik zemin hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı AkarPolonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trudeau’dan bıçaklı saldırı açıklaması
Trudeau’dan bıçaklı saldırı açıklaması
Almanya’dan 65 milyar euroluk 'enerji' destek paketi
Almanya’dan 65 milyar euroluk 'enerji' destek paketi
Zelenski: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak
Zelenski: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak
Birleşmiş Milletler: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda
Birleşmiş Milletler: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanının talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanının talimatıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık
Gazprom, süresiz olarak Kuzey Akım 1’deki gaz akışını durdurdu
Gazprom, süresiz olarak Kuzey Akım 1’deki gaz akışını durdurdu
Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi toplantısında konuştu
Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi toplantısında konuştu
Hamas lideri Haniye: Hapishanedeki esirlerin mücadelesi bütün Filistinlilerin mücadelesidir
Hamas lideri Haniye: Hapishanedeki esirlerin mücadelesi bütün Filistinlilerin mücadelesidir
Birleşmiş Milletler’in uzunca bir süredir beklenen Uygur Raporu yayınlandı
Birleşmiş Milletler’in uzunca bir süredir beklenen Uygur Raporu yayınlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول