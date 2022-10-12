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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda

12 Ekim 2022 Çarşamba 13:41
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda

BELÇİKA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentindeki NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, TMR Başkanı Korgeneral İsmail Üner ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti.

Yoğun çabalar sonucu oluşturulan ‘tahıl koridoru’ ile küresel gıda krizinin çözümünden rehine takasına, hudutların savunulmasından Karadeniz'de istikrarın sağlanmasına kadar Türkiye'nin gerçekleştirdiği önemli çalışmalara vurgu yapan Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerekse ittifakın faaliyetleri kapsamında çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini ifade etti. Bakan Akar’ın, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde gerçekleştirilecek oturumların yanı sıra Ukrayna Savunma Temas Grubu ile de görüşmeler yapacağı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı AkarNATO Karargahı
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