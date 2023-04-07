Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.940,23
ALTIN
1.243,05
DOLAR
19,27
STERLİN
23,98
EURO
20,99
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mescid-i Aksa’da 130 bin Müslüman ramazanın üçüncü cuma namazını kıldı

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 130 bin Filistinli ve yabancı Müslüman ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti.

07 Nisan 2023 Cuma 17:29
1 Okunma
Mescid-i Aksa’da 130 bin Müslüman ramazanın üçüncü cuma namazını kıldı
Kudüs

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ramazanın üçüncü cuma namazını kılabilmek için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda yoğunluk yaşandı.

Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi’den sonra en kutsal üçüncü cami Mescid-i Aksa’nın bahçe ve avlularını da doldurarak saf tuttu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının üçüncü cumasına yaklaşık 130 bin kişi katıldı.

Vakıflar İdaresine bağlı onlarca gönüllü de tıklım tıklım dolan Harem-i Şerif’te ibadet düzeninin sağlanması için görev aldı.

Bu haftaki cuma namazı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya baskınlar düzenleyerek, onlarca Filistinliyi yaralaması, yüzlercesini gözaltına alması ve Gazze’ye hava saldırıları düzenlemesi ile gerilimin arttığı bir zamanda eda edildi.

Mescid-i Aksa’nın girişi, çevresi ve Eski Şehir sokaklarında İsrail polisinin yoğunluğu dikkati çekti.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı

İsrail güçleri, ramazanın üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin Kudüs'e geçişini engelledi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'dan 55 yaş altı Filistinli erkeklerin ve tüm Gazze sakinlerinin ramazanda cuma namazını kılmak için Doğu Kudüs’e girmesine engel oldu.

Harem-i Şerif'te her yıl ramazan boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki saldırıları

İsrail güçlerinin, son günlerde Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze’nin yanı sıra Lübnan’a da sıçrayarak bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmış, çoğu Filistinlinin Aksa’ya girişi engellenmişti.

Anahtar Kelimeler:
MescidiaksaMüslümanRamazanCuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı
İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı
Rusya’dan Filistin-İsrail sorunu için tam kapsamlı müzakere süreci önerisi
Rusya’dan Filistin-İsrail sorunu için tam kapsamlı müzakere süreci önerisi
Türkiye ve Yunanistan'ı "kötü günde dayanışma" diyalog sürecine götürdü
Türkiye ve Yunanistan'ı "kötü günde dayanışma" diyalog sürecine götürdü
ANIL SURAL İLE ABD ÜSSÜ
ANIL SURAL İLE ABD ÜSSÜ
FBI ve ABD ordusunun ortak tatbikatında yanlış otel odasına baskın yapıldı
FBI ve ABD ordusunun ortak tatbikatında yanlış otel odasına baskın yapıldı
UNESCO'daki Türk devletlerinin sözcülüğü ve dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti
UNESCO'daki Türk devletlerinin sözcülüğü ve dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti
ABD'de yerli kabile Colorado Nehri'nin kullanım hakları için hükümetle 150 milyon dolara anlaştı
ABD'de yerli kabile Colorado Nehri'nin kullanım hakları için hükümetle 150 milyon dolara anlaştı
Suriye'de yetimler "Dünya Yetimler Günü"nde iftarda buluştu
Suriye'de yetimler "Dünya Yetimler Günü"nde iftarda buluştu
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi