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Merkel ırkçılığa tepki gösterdi, "adaylığa yokum" dedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman devlet kanalı ZDF’de katıldığı programda ABD’de düzenlenen George Floyd protestolarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, ırkçılığın sadece ABD’nin değil, Almanya’nın da sorunu olduğunu belirtti.

05 Haziran 2020 Cuma 12:17
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Merkel ırkçılığa tepki gösterdi, "adaylığa yokum" dedi

ALMANYA - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman devlet televizyonu ZDF’de katıldığı bir programda, Almanya’nın koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesinin yanı sıra ABD’de düzenlenen George Floyd protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolara değinen Merkel, “George Floyd’un öldürülmesi ve ırkçılık gerçekten çok kötü bir şey. Bu ABD toplumunu oldukça kutuplaştırdı” dedi.


‘IRKÇILIK ALMANYA’DA DA VAR’


Irkçılığın göz ardı edilmemesi gereken bir şey olduğunun altını çizen Merkel, “Irkçılık geçişte de vardı, günümüzde de var. Ne yazık ki Almanya’da da ırkçılık var. O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz” ifadelerini kullandı.


KESİNLİKLE ADAY OLMAYACAĞIM


 Merkel'e beşinci görev dönemi için aday olmayı düşünüp düşünmediği soruldu. "Hayır! Gerçekten!" yanıtını veren Merkel, gazetecinin "Yani 'hayır'da kararlısınız" sözü üzerine de "Hem de kesinlikle" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela MerkelAlman Devlet Kanalı ZDFırkçılıkAdaylık
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