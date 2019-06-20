Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94693
ALTIN
255.168
DOLAR
5.7465
STERLİN
7.2954
EURO
6.4910
Türkiye Seramik Federasyonu ‘Erdem Çenesiz’ dedi
Seramik Federasyonu ‘Erdem Çenesiz’ dedi
İmamoğlu'nun Vaatleri Gerçekleşiyor
İmamoğlu'nun Vaatleri Gerçekleşiyor
Sarıkeçili Yörükler, konargöçer hayatı sürdürüyor
Sarıkeçili Yörükler, konargöçer hayatı sürdürüyor
İstemsiz gülümseme ALS belirtisi olabilir
İstemsiz gülümseme ALS belirtisi olabilir
Yeşil sahada hakem, ringde şampiyon
Yeşil sahada hakem, ringde şampiyon
İş fırsatları için hemen tıkla!

Merkel: Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ziyaret ettiği bir okulda öğrencilerle yaptığı tartışmada, Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

Merkel: Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ziyaret ettiği bir okulda öğrencilerle yaptığı tartışmada, Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:17
17 Okunma
Merkel: Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım

KÖLN - Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Goslar kentinde, eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in organize ettiği bir okul ziyareti sırasında açıklamalar yapan Almanya Başbakanı Merkel’in, “Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" dediği belirtildi.

"BAĞIMSIZ KÜRT DEVLETİ BÖLGEYE BARIŞ GETİRMEZ"

Spiegel dergisi ve Welt gazetesi başta olmak üzere ülke medyasında yer alan haberlerde, Merkel’in, Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulması gerektiğini’ vurgulayarak, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduğu için bağımsız bir Kürt devletine karşı olduğunu söylediği belirtildi.

"IRAK’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ, KÜRTLERİN ÖZERKLİĞİNDEN YANAYIM"

Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu daha önceki yıllarda ifade etmiş olan Merkel, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumuna da destek vermemiş ve bunu da açıkça ilan etmişti.

Haberlerde, Merkel’in okulda öğrencilerle tartıştığı sırada yöneltilen bir soru üzerine, “Irak’ta kendi başına bağımsız bir Kürt devletinin bölgede gerekli barışı sağlayacağını düşünmüyorum. Toprak bütünlüğünden yana olduğum Irak’ta, Kürtlere, otonominin özerkliğin öngördüğü evrensel tüm haklar sağlanmalıdır” dediği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MerkelIrakBağımsız Kürt DevletiAlmanya Başbakanı Angela Merkel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü
İran, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü
KKTC'den 'Hayalet şehir' kararı
KKTC'den 'Hayalet şehir' kararı
Ukrayna’da sokak kedileri için sayım yapılacak
Ukrayna’da sokak kedileri için sayım yapılacak
Shanahan: Orta Doğu’ya ek bin asker gönderilmesi talimatını verdim
Shanahan: Orta Doğu’ya ek bin asker gönderilmesi talimatını verdim
Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı
Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı
Rum Yönetimi'nde 'Fatih' krizi
Rum Yönetimi'nde 'Fatih' krizi
Kamışlı'da bomba yüklü motosikletle saldırı
Kamışlı'da bomba yüklü motosikletle saldırı
Rum medyasından çarpıcı açıklama
Rum medyasından çarpıcı açıklama
Rusya’dan ‘İdlib’ açıklaması
Rusya’dan ‘İdlib’ açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans