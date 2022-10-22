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Meloni, İtalya’nın ilk kadın Başbakanı olmak için hükümeti kurma görevini aldı

İtalya genel seçimlerinde en yüksek oyu alan, aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi lideri ve müstakbel Başbakanı Georgia Meloni (45), hükümeti kurma görevini İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dan aldı. Merkez sağ hükümetinin bugün yemin etmesi bekleniyor.

22 Ekim 2022 Cumartesi 11:24
Meloni, İtalya’nın ilk kadın Başbakanı olmak için hükümeti kurma görevini aldı

Meloni, eski Başbakan ve Forza İtalia Partisi’nin lideri Silvio Berlusconi ve sağ parti Lega’nın lideri Matteo Salvini ile kurduğu İtalya'nın yeni iktidar koalisyonunu temsilen dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü.

'HAZIRIZ'

Meloni dün akşamki görüşmesinden sonra açıklama yaparak “Merkez sağ delegasyonu, ülkeye mümkün olan en kısa sürede yeni bir hükümet verme ihtiyacı konusunda Cumhurbaşkanı Mattarella ile anlaştı. Koalisyon, yeni Yürütme Kurulu'nun (hükümet bakanları) oluşturulması için aşağıda imzası bulunanları Cumhurbaşkanına bildirdi. Hazırız” dedi.

Meloni daha sonra bir açıklama daha yaparak “Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan yeni hükümeti kurma görevini kabul ettim ve Bakanlar listesini sundum” dedi. Meloni’nin bugün kabinesinin yemin etmesi bekleniyor.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaİtalyanın Kardeşleri PartisiBaşbakanGeorgia Meloni
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