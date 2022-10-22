Meloni, İtalya’nın ilk kadın Başbakanı olmak için hükümeti kurma görevini aldı

Meloni, eski Başbakan ve Forza İtalia Partisi’nin lideri Silvio Berlusconi ve sağ parti Lega’nın lideri Matteo Salvini ile kurduğu İtalya'nın yeni iktidar koalisyonunu temsilen dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü.

'HAZIRIZ'

Meloni dün akşamki görüşmesinden sonra açıklama yaparak “Merkez sağ delegasyonu, ülkeye mümkün olan en kısa sürede yeni bir hükümet verme ihtiyacı konusunda Cumhurbaşkanı Mattarella ile anlaştı. Koalisyon, yeni Yürütme Kurulu'nun (hükümet bakanları) oluşturulması için aşağıda imzası bulunanları Cumhurbaşkanına bildirdi. Hazırız” dedi.

Meloni daha sonra bir açıklama daha yaparak “Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan yeni hükümeti kurma görevini kabul ettim ve Bakanlar listesini sundum” dedi. Meloni’nin bugün kabinesinin yemin etmesi bekleniyor.