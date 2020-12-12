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Meksika’da Aztek ‘kafatası kulesinin’ yeni bölümleri ortaya çıkarıldı

Meksika’da Arkeologlar, başkent Mexico City'de 1400'lü yıllarda dayanan insan kafataslarından oluşan Aztek ‘kafatası kulesinin’ yeni bölümlerine ulaştı. Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) yapılan açıklamaya göre, ekip, daha önce bulunan yüzlercesine ek olarak 119 kadın, erkek ve çocuğun kafatasının yanı sıra kulenin ön cephesini ve doğu tarafını ortaya çıkardı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:35
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Meksika’da Aztek ‘kafatası kulesinin’ yeni bölümleri ortaya çıkarıldı

MEKSİKA - Kafataslarından oluşan silindir kulenin, günümüzdeki adı Mexico City olan Aztek başkenti Tenochtitlan'da bulunan ana tapınaklarından biri olan Templo Mayor üzerine inşa edilen devasa Metropalitan Katedrali'nin yakınında olduğu ifade edildi. Yaklaşık 5 metre çapında olan kulenin, ilk olarak 5 yıl keşfedildiği ve son keşiflerin Mart ayında yapıldığı belirtildi. Ayrıca arkeologların, kulenin, 1486 ila 1502 yılları arasına dayanan 3 inşaat aşaması olduğunu belirlediği ifade edildi.

'HUEY TZOMPANTLİ'NİN BİR PARÇASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR'

Kafatası kulenin, Hernando veya Fernando olarak da bilinen 1521 yılında İspanya adına Meksika'yı işgal eden denizci Hernan Cortes'in yönetiminde şehri ele geçirdiklerinde İspanyollara ‘korku saldığı’ ifade edilen Huey Tzompantli'nin bir parçası olduğu tahmin ediliyor.

Kulenin orijinal keşfinin, genç erkek savaşçıların kafataslarını bulmayı bekleyen antropologları şaşırttığı, ancak keşfin aynı zamanda kadınların ve çocukların kafatasını ortaya çıkardığı ve bunun da Aztek İmparatorluğu'nda insan kurbanı konusunu gündeme getirdiği ifade edildi.

'TEMPLO MAYOR BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR'

Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Templo Mayor bizi şaşırtmaya devam ediyor. Huey Tzompantli şüphesiz ülkemizde son yılların en etkileyici arkeolojik bulgularından biri" dedi.

Arkeolog Raul Barrera ise, "Bu bireylerden kaçının savaşçı olduğunu söyleyemesek de belki de bazıları kurban törenleri için kullanılan esirlerdi" ifadelerini kullandı.

 TZOMPANTLİ NEDİR?

Tzompantli, insan kafataslarının, tipik olarak savaş esirlerinin veya diğer kurbanların halka açık sergilenmesi için kullanılan bir tür ahşap raf veya parmaklıktır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kafatası KulesiMeksikaAztek
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