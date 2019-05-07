Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92982
ALTIN
253.407
DOLAR
6.1369
STERLİN
8.0613
EURO
6.8834
Meksika'da uçak düştü: 13 ölü
Son Dakika
Meksika'da uçak düştü: 13 ölü
Trabzonspor 3 puanı aldı
Trabzonspor 3 puanı aldı
AK Parti Sözcüsü Çelik YSK kararını değerlendirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik YSK...
YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama
YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Meksika'da uçak düştü: 13 ölü

Meksika'da uçak düştü: 13 ölü

Meksika'da uçak düştü: 13 ölü

Meksika'da uçak düştü: 13 ölü

07 Mayıs 2019 Salı 09:51
0 Okunma
Meksika'da uçak düştü: 13 ölü

Meksika (DHA)

Meksika’da düşen özel uçakta bulunan 2'si uçak personeli, 13 kişinin öldüğü belirtildi.

ABD'nin Las Vegas kentinden Meksika'nın Monterrey kentine giden Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A tipi özel uçak, Meksika'nın kuzeydoğusunda bulunan Coahuila eyaletinde düştü. Yerel medya ABD'de bir boks maçının izleyen grubun içinde bulunduğu uçak ile irtibatın kesildiğini; yapılan çalışmalarda uçağın enkazına Coahuila eyaletinde ulaşıldığını duyurdu.

Uçağın türbülans ve dolu yağışına maruz kalmış olmasından şüphelenildiği; kazayla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeksikaUçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da yakıt tankerinde patlama: Çok sayıda ölü
Nijerya'da yakıt tankerinde patlama: Çok sayıda ölü
Balıkta 'laboratuvar' dönemi
Balıkta 'laboratuvar' dönemi
Warren Buffett'tan ticaret savaşı uyarısı
Warren Buffett'tan ticaret savaşı uyarısı
Uçaktaki yolcu, faciayı kaydetti
Uçaktaki yolcu, faciayı kaydetti
Yolcu uçağı, acil iniş yaptı
Yolcu uçağı, acil iniş yaptı
Kosova’da ilk teravih
Kosova’da ilk teravih
İşi Türkiye'den çıkarırız
İşi Türkiye'den çıkarırız
Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi 1.5 saat sürdü
Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi 1.5 saat sürdü
ABD’de yolcu uçağı pistten çıkıp, nehre sürüklendi
ABD’de yolcu uçağı pistten çıkıp, nehre sürüklendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans